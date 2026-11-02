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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات أي كار V25 في الإمارات

أي كار V25
أي كار V25
صبري طلبه

تقدم أي كار التابعة لمجموعة شيري الصينية سيارتها V25 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع طرحها في السوق الإماراتية بتصميم SUV، وبحزمة من التجهيزات.

منظومة هجينة بخيارين للقوة ونظام الدفع

تعتمد الفئة الأولى من أي كار V25 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 248 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بنظام دفع خلفي للعجلات

أي كار V25 

أما النسخة الأعلى تجهيزًا، فتأتي بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين، وتصل القوة الإجمالية إلى 449 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 505 نيوتن متر، وتعتمد هذه الفئة على نظام دفع كلي للعجلات.

تسارع أي كار V25 

تسجل أي كار V25 في فئتها الأولى زمن تسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة يبلغ 8.9 ثانية، بينما تتمكن النسخة المزودة بثلاثة محركات من الوصول إلى السرعة نفسها خلال 6.5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى المحددة للفئتين 170 كم في الساعة.

مدى كهربائي يصل إلى 200 كم

تختلف قدرات السير بالطاقة الكهربائية بين نسختي السيارة، إذ توفر الفئة الأولى مدى كهربائيًا يصل إلى 120 كم، في حين ترتفع هذه المسافة إلى 200 كم في النسخة الأعلى أداءً، وتدعم الفئتان شحن البطارية من نسبة 20 إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.

أي كار V25 

ابرز تجهيزات أي كار V25

تضم أي كار V25 شاشة مركزية تعمل باللمس قياس 15.4 بوصة، إلى جانب شاشة رقمية للعدادات بحجم 8 بوصات، مع اختلاف النظام الصوتي بحسب الفئة، إذ يتوفر بعدد 8 أو 15 سماعة، كما تدعم السيارة أنظمة    Apple CarPlay و  Android Auto لتوصيل الهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات المتوافقة عبر الشاشة الرئيسية.

وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، وإضاءة محيطية داخل المقصورة، ونظام دخول وتشغيل ذكي، إلى جانب إمكانية التحكم في بعض وظائف السيارة من خلال الهاتف الذكي.

وتأتي أي كار V25 بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة القيادة، من بينها مراقبة النقطة العمياء، والمساعدة في تغيير المسار، والتحذير من التصادم الخلفي، والتنبيه عند فتح الأبواب في حال اقتراب مركبات أو أجسام من الخلف.

وتضم السيارة كذلك مثبت سرعة متكيفًا، ونظام المساعدة على القيادة في الزحام، والكبح التلقائي، إلى جانب نظام الحفاظ على المسار، وتتوفر بأنظمة كاميرات محيطية تختلف بحسب الفئة، لتشمل رؤية بزاوية 360 أو 540 درجة.

سعر أي كار V25 في الإمارات

تبدأ أسعار أي كار V25 في السوق الإماراتية من 140 ألف درهم.

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