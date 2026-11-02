تقدم بي واي دي الصينية الكثير من الطرازات في السوق السعودي، والتي تعتمد على تقنيات الدفع الكهربائي والهجين، وتأتي سيل 6 موديل 2027 ضمن فئة السيارات السيدان التي تجمع هذا التصميم وتقنيات الهايبرد.

أبعاد بي واي دي سيل 6

تأتي بي واي دي سيل 6 موديل 2027 بطول يبلغ 4830 مم، وعرض يصل إلى 1875 مم، وارتفاع يبلغ 1495 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2790 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي للسيارة 120 مم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 491 لترًا.

بي واي دي سيل 6

محرك بي واي دي سيل 6

تعتمد السيارة بي واي دي سيل 6 على منظومة هجينة تضم محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، إلى جانب محرك كهربائي واحد، ويولد محرك البنزين قوة تبلغ 94 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 120 نيوتن متر.

بينما ينتج المحرك الكهربائي 161 حصانًا و210 نيوتن متر من عزم الدوران، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 174 حصانًا، مع اعتماد نظام دفع أمامي للعجلات، وناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع E-CVT، المصمم للتعامل مع انتقال القوة بين المحركين وفق ظروف القيادة.

بي واي دي سيل 6

تسارع يصل إلى 100 كم في 8.8 ثانية

تتمكن بي واي دي سيل 6 موديل 2027 من التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 8.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم في الساعة.

بي واي دي سيل 6

مدى وأداء بي واي دي سيل 6

تضم السيارة بطارية بسعة 11.75 كيلوواط ساعة، تتيح لها قطع مسافة تصل إلى 65 كم بالاعتماد على الطاقة الكهربائية وحدها، ويمكن شحن البطارية عبر التيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 3.3 كيلوواط.

وتسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 35.1 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 65 لترًا، كما يصل مدى القيادة الإجمالي للسيارة إلى نحو 1100 كم.

بي واي دي سيل 6

سعر بي واي دي سيل 6 موديل 2027 في السعودية

تقدم بي واي دي سيل 6 موديل 2027 في السوق السعودية بسعر يبدأ من 86,990 ريالًا سعوديًا.