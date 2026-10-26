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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي تستعد لتقديم Ti9 الرياضية الجديدة.. عالميًا

بي واي دي Ti9
بي واي دي Ti9
صبري طلبه

تستعد بي واي دي الصينية لتقديم سيارتها الجديدة Ti9 على الساحة العالمية، لتنضم إلى مجموعة طرازاتها الرياضية التي تعتمد على تقنيات الدفع الكهربائي والهجين.

محرك وأداء بي واي دي Ti9

تعتمد بي واي دي Ti9 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني، تبلغ سعته 1.5 لتر، ويولد قوة تصل إلى 154 حصانًا، وتعمل إلى جانبه منظومة تضم محركين كهربائيين.

وتصل قدرة كل منهما إلى 200 كيلوواط، لتبلغ القوة الإجمالية للنظام 536 حصانًا، وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع رباعي، وتستخدم السيارة بي واي دي Ti9 بطارية من نوع ليثيوم فوسفات الحديد، بسعة تبلغ 66.48 كيلوواط ساعة.

بي واي دي Ti9

أبعاد وتصميم بي واي دي Ti9

تأتي Ti9 بهيكل كبير، إذ يبلغ طول السيارة 5.27 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.999 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.88 متر، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3.13 متر، كما توفر قاعدة العجلات الطويلة مساحة يمكن الاستفادة منها في توزيع المقاعد وتجهيزات المقصورة، ويكتمل التصميم الخارجي بجنوط رياضية ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء، إلى جانب مصابيح أمامية بتصميم حاد تعتمد على تقنية LED.

بي واي دي Ti9

وتضم التجهيزات الخارجية سقفًا زجاجيًا بانوراميًا، مع عناصر تصميمية جانبية عند السقف تضيف تفاصيل رياضية إلى المظهر العام، كما زُودت السيارة بمصابيح خلفية طولية تمتد ملامحها نحو الجوانب، في امتداد للتصميم الذي يظهر في الواجهة الأمامية، وتشمل التجهيزات كذلك مستشعرات ركن أمامية وخلفية.

بي واي دي Ti9

تجهيزات بي واي دي Ti9 

تتجه المقصورة إلى الاعتماد على واجهة رقمية كبيرة، إذ تأتي السيارة بشاشة بانورامية أمامية يبلغ قياسها 30 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.

بي واي دي Ti9

وتضم السيارة شاشة ترفيه خلفية بقياس 21.4 بوصة مثبتة في السقف، ويمكن طيها عند عدم الحاجة إليها، كما تشمل التجهيزات مقاعد يمكن ضبطها كهربائيًا، مع وظائف للتدفئة والتبريد والتدليك، وتأتي كذلك طاولات قابلة للطي مثبتة خلف المقاعد.

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