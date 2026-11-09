روح إسكندرية.. الفن والموسيقى يجتمعان في منتدى ثقافي بطب الإسكندرية

نظمت كلية الطب بجامعة الإسكندرية المنتدى الثقافي والاجتماعي تحت شعار «الثقافة والإبداع والموسيقى»، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بالكلية، في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية وتعزيز المواهب الطلابية داخل المجتمع الجامعي.

وافتتحت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المنتدى، بحضور الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صدقة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا عبده، مساعد وكيل الكلية.

واستهلت الفعاليات بافتتاح معرض الفن التشكيلي «روح إسكندرية»، الذي افتتحه المهندس حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، بحضور الدكتورة جيهان قناوي، قوميسير المعرض، وضم مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية التي جسدت الهوية الحضارية والثقافية لمدينة الإسكندرية، إلى جانب عدد من إبداعات طلاب كلية الطب.

وتضمن المنتدى محاضرة ثقافية بعنوان «الإسكندرية في عصرها الذهبي الثاني»، ألقاها الدكتور حسن سلام، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب، تناول خلالها تاريخ المدينة ومكانتها الحضارية والثقافية، وما شهدته من ازدهار على مختلف المستويات.

واختتمت الفعاليات بفقرة موسيقية تضمنت عزفًا منفردًا على آلة الفلوت، قدمته الدكتورة شيماء عبد الحميد محمود، مدرس بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، أعقبها تكريم المشاركين في المنتدى.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار حرص كلية الطب بجامعة الإسكندرية على تنويع الأنشطة الطلابية، وتعزيز الوعي الثقافي والفني، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة للتعبير عن إبداعاتها، بما يسهم في إثراء الحياة الجامعية وترسيخ القيم الجمالية والإبداعية.