الاتحاد الأوروبي يقاضي 3 شركات بسبب تأخر نظام الحدود الذكي

رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد شركة آي بي إم الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا، ومجموعة أتوس الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وشركة ليوناردو الإيطالية للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، بسبب التأخر المتكرر في تطوير نظامه الجديد للحدود الذكية، وفقًا لما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم / الإثنين / ، نقلًا عن مراسلات داخلية.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق "يوليذا" رفعت الدعوى ضد الشركات الثلاث، في نزاع يتعلق بالتأخر في تسليم نظام الدخول والخروج خلال مرحلة تطويره.

ويهدف نظام الدخول والخروج إلى تسجيل عمليات دخول وخروج مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيًا عند الحدود الخارجية للتكتل.

ويُطبق النظام في الدول الـ29 المنضوية تحت منطقة شنجن، ويهدف إلى المساعدة في تحديد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم، ومكافحة انتحال الهوية، والحد من الهجرة غير النظامية.

وأكدت وكالة يوليذا لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن الإجراءات القانونية "ليس لها أي تأثير على عمل نظام الدخول والخروج"، موضحة أن النزاع يتعلق بالتأخيرات التي حدثت أثناء تسليم النظام في مرحلة تطويره، ولا يرتبط بتشغيل النظام حاليًا.