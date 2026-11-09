حفيظ دراجي: حسام حسن هو من أطاح بنفسه من تدريب منتخب مصر

علق الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، مشيرًا إلى أن المدرب دفع ثمن تراكم الأزمات التي صاحبت تجربته مع الفراعنة.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «حسام حسن هو من أطاح بحسام حسن، بعدما دفع ثمن تراكم أزمات فنية وإعلامية وشخصية، وربما دفع أيضًا ثمن صدام لم يكن من الضروري أن يتحول إلى معركة مفتوحة مع أهم لاعب في المنتخب».



وأعلن علي ماهر، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، عن القائمة الرسمية للمنتخب، استعداداً لمواجهتي منتخب مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027



في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

في خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

في خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

في خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبدالكريم، ومحمود ممدوح.