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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور الوزير.. بدء اجتماع لجنة السياحة بالنواب لمناقشة رؤية وزارة الطيران في الفترة القادمة

اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
ماجدة بدوى

بدأت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، وبحضور وزير الطيران المدني سامح الحفنى، والقيادات المعنية بوزارة الطيران.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص لجنة السياحة والطيران على متابعة خطط العمل المستقبلية، والاطلاع على رؤية وزارة الطيران واستراتيجيتها الطموحة لتطوير قطاع الطيران المدني خلال الفترة القادمة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وقالت سحر طلعت مصطفى إن اللجنة تضع  ملف تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز التكامل بين السياحة والطيران، ورفع كفاءة المطارات المصرية، ودعم القدرة التنافسية للناقل الوطني «مصر للطيران»، على رأس أولويات خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أن قطاع الطيران المدني يمثل أحد الشرايين الرئيسية الداعمة لحركة السياحة والتجارة، في ظل اعتماد نسبة كبيرة من حركة السياحة الوافدة على النقل الجوي، الأمر الذي يتطلب تطوير شبكة الطيران الداخلي والدولي، وتعزيز قدرتها على الربط بين مختلف المقاصد المصرية والأسواق الخارجية.

وتستهدف اللجنة متابعة جهود وزارة الطيران المدني في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحديث أسطول الطائرات، وتعزيز قدرات القطاع على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين من مختلف الجنسيات، بما يدعم مستهدف الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سحر طلعت مصطفى وزير الطيران المدني سامح الحفنى وزارة الطيران

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