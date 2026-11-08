قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الصحة : التعاون العربي الصيني يمثل نموذجا للشراكة الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
الديب أبوعلي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، أن التعاون العربي الصيني في المجال الصحي يمثل نموذجاً مهماً للتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات ومد جسور الشراكة بين الدول، مشيراً إلى أن انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة يعكس عمق العلاقات الراسخة بين الجانبين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: نحو مرحلة جديدة من التعاون العربي الصيني»، بمشاركة وزراء الصحة ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية ووفد من جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب وزير الصحة عن اعتزازه باستضافة مصر أعمال الدورة الثالثة للمنتدى، بعد انعقاد الدورتين السابقتين في الصين، موجهاً الشكر إلى جامعة الدول العربية على استضافة المنتدى، وإلى الجانب الصيني على المشاركة الواسعة التي تعكس اهتمامه بتعزيز التعاون مع الدول العربية.

وقال إن الصحة لم تعد مجرد شأن خدمي أو قطاعي، وإنما أصبحت ركيزة استراتيجية لقوة الدول ومكوناً جوهرياً في البعد الإنساني وتنمية رأس المال البشري، مؤكداً أن الاهتمام بالصحة والتعاون المشترك بين الشعوب يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن العالم يواجه تحديات متزايدة وأزمات متعددة، تشمل الأزمات البيئية والجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية، وهو ما يجعل مواجهة هذه التحديات أمراً لا تستطيع دولة بمفردها تحقيقه، مشدداً على أن الأمن العالمي يرتبط بأمن الدول، وأن التعاون الإقليمي والدولي يمثل ضرورة لمواجهة الأزمات.

العالم يواجه تحديات متزايدة

وأوضح عبد الغفار، أن شعار المنتدى هذا العام «الابتكار والاستثمار والأثر» يعكس أهمية الربط بين الابتكار والاستثمار ووصول نتائج هذا التعاون إلى المستفيد النهائي، سواء المواطن أو المريض، مؤكداً أن تحقيق الأثر الحقيقي يتطلب أن تنعكس الاستثمارات والابتكارات بصورة مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يجب أن يمثل محوراً رئيسياً للتعاون خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على التدفقات المالية، وإنما يشمل التكامل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والاستفادة من التجارب الناجحة.

ولفت وزير الصحة إلى ما تمتلكه الصين من إنجازات وخبرات متقدمة في مجالات التأمين الصحي الشامل والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، مشيراً إلى أنه أتيحت له الفرصة لزيارة الصين أكثر من مرة والاطلاع على ما حققته من تطور كبير في هذه المجالات، بما يفتح المجال أمام تحقيق التكامل وتلبية الاحتياجات الصحية للدول العربية.

وأكد أن جدول أعمال المنتدى يعكس طبيعة التحديات والفرص المتاحة لتطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن التقدم التكنولوجي الذي حققته الصين في العديد من المجالات يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون، خاصة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والصناعات الصحية.

وأوضح أن توظيف هذه التقنيات من شأنه الإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية والمعرفة الطبية، وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

وفي ختام كلمته، وجه وزير الصحة الشكر إلى جامعة الدول العربية، وقطاع الشؤون الاجتماعية والأمانة العامة، على جهود تنظيم المنتدى، مرحباً بالوفود المشاركة في مصر، ومعرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات المنتدى في فتح فصل جديد من التعاون وتعميق الشراكة العربية الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الصحي.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان منتدى التعاون العربي الصيني وزير الصحة الصحة جامعة الدول العربية بالقاهرة جمهورية الصين الشعبية الصين جامعة الدول العربية وزراء الصحة الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

وفد سلطنة عُمان يبحث مع وزيرة الإسكان التعاون المشترك

وزيرة الإسكان والسفير العماني يبحثان فرص التعاون في مجال التنمية العمرانية

ترامب

ترامب يلمح إلى إجراء بعض التغييرات في إدارته ويرفض الكشف عن الأسماء

450 ألف قتيل بين صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا

بيانات روسية مسربة تكشف العدد الحقيقي لضحايا الحرب في أوكرانيا

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد