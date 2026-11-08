عبد الغفار يشارك في أعمال المنتدى العربي الصيني للصحة ويتفقد المعرض الطبي

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: نحو مرحلة جديدة من التعاون العربي الصيني»، بمشاركة وزراء الصحة وكبار المسؤولين والخبراء من الجانبين العربي والصيني.

وتفقد وزير الصحة والسكان، لحظة وصوله مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية، المقام على هامش المنتدى للمرة الأولى بمقر جامعة الدول العربية، والذي يشارك فيه عدد من الشركات والمؤسسات الصينية العاملة في الصناعات الصحية، لاستعراض أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات في المجالين الطبي والدوائي، وبحث فرص الاستثمار والشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتستمر أعمال المنتدى يومي 8 و9 نوفمبر الجاري، فيما يمتد المعرض خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2026.