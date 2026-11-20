أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكبرة والمفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية بمختلف مراكز وأحياء وقرى المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية، لإحكام الرقابة على تداول السلع، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول السلع المطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، شنت حملة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط سلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط مخزن عُثر بداخله على 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة شارك فيها عدد من القيادات والعناصر الرقابية، من بينهم محمد سليم أحمد مدير مكتب تموين ديروط، ومحمود أنور رئيس الرقابة التجارية، ومحمود حسن رئيس الرقابة التموينية، ومحمد حسن رئيس التفتيش الفني وسلامة الغذاء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات والمخالفات التي تم رصدها.

وشدد محافظ أسيوط على أن صحة المواطنين وسلامة الغذاء خط أحمر، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات لتداول منتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات والمواصفات، خاصة المنتجات الغذائية المخصصة للأطفال، لما تمثله من أهمية بالغة تتعلق بصحة وسلامة الفئات الأكثر احتياجًا للحماية.

وأكد المحافظ استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والأحياء، لضمان جودة السلع المتداولة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، والتصدي بكل حسم للمخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين أو استغلال احتياجاتهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.