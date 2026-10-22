الرسمية والاستثناءات.. مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في الشتاء

تشهد محركات البحث تساؤلات متزايدة من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية لمعرفة مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية 2026 في فصل الشتاء، فمع تطبيق المواعيد الشتوية الرسمية، تسعى الجهات المعنية لتنظيم حركة الأسواق وتحقيق الانضباط البيئي والمروري، مما يفرض على التجار والمستهلكين متابعة ساعات العمل بدقة لتفادي أي مخالفات، حيث تختلف هذه المواعيد بحسب طبيعة كل نشاط، مع وجود استثناءات خاصة للعطلات والأعياد الرسمية التي تضفي حيوية خاصة على الشارع التجاري.

مواعيد غلق المحلات والمولات في الشتاء

تُغلق المحال والمولات التجارية أبوابها في تمام الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية، بينما يتم مد فترة العمل ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

غلق المحلات

وبذلك يكون موعد غلق المحال والمولات في هذه الأيام الساعة 11 مساءً.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات

تختلف مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال والمولات، حيث يستمر العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

مواعيد غلق المطاعم

وخلال أيام الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، يتم مد ساعات التشغيل لتستمر حتى الساعة 1 صباحًا.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية

تخضع الورش والأعمال الحرفية للمواعيد المحددة بقرارات تنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط والمناطق التي توجد بها، والاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات.

مواعيد غلق الورش



الفئات المستثناة من مواعيد غلق المحال

تشمل أبرز الفئات المستثناة:

محال البقالة.

محال السوبر ماركت.

المخابز والأفران.

محال بيع الفواكه. والخضروات، وفقًا لطبيعة النشاط.

محال السوبر ماركت

محال الدواجن، وفقًا لطبيعة النشاط.

أسواق الجملة.

الصيدليات.

الصيدليات

الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

الورش التي تقدم الخدمات العاجلة للمواطنين، وفقًا للضوابط المنظمة.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يُطبق التوقيت الشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

بدء التوقيت الشتوي

وبموجب القانون، ينتهي التوقيت الصيفي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ومع بدء يوم الجمعة التالي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي

وعند حلول الساعة 12 منتصف الليل، تُعاد الساعة إلى 11 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

كيفية ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

- مع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

- الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تُجري التغيير تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا.

ضبط الساعة

- الساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا.

- يُنصح بالتأكد من ضبط الأجهزة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

ضبط الساعات اليدوية

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.