استبدال عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 سنوات.. ما مصير العدادات الحالية ومتى يتم تغييرها؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الخطوات الواجب القيام بها في حالة رغبته استبدال عداد الكهرباء خاصة العدادات الميكانيكية القديمة أو العدادات المعطلة بأخرى مسبقة الدفع.

استبدال عدادات الكهرباء

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تغيير عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها 10 سنوات يكون على نفقة المواطنين، مع إتاحة السداد بنظام التقسيط الميسر، لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستبدال العدادات.

وأضاف وزير الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء تتحمل تكلفة استبدال العدادات التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، حال وجود مشكلات فنية بها، مشيرًا إلى منح شركات توزيع الكهرباء مهلة شهرين لاستبدال جميع العدادات التالفة والمعطلة، في إطار تحسين مستوى الخدمة وضمان انتظام عمل منظومة قياس استهلاك الكهرباء.

خطوات التقدم بطلب لفحص وتغيير عدادات الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3 طرق لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن العدادات المعطلة وهي كالتالي:

الخط الساخن للكهرباء 121 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين.

من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء واختيار الخدمة الخاصة بفحص العداد أو استبدال العداد التالف، وتقديم طلب فحص العداد

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لتقديم طلب فحص عداد الكهرباء.

من يتحمل تكلفة تغيير عداد الكهرباء في مصر؟

يتحمل المشترك تكلفة استبدال العداد الميكانيكي أو التالف، وفقًا لما ورد بشأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء والعقود المبرمة مع المستهلكين، ويلتزم بسداد قيمة جهاز القياس الجديد وفقًا لنوع العداد المطلوب تركيبه، بالإضافة إلى رسوم التركيب والتأمين المقررة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة التحديث التي تنفذها الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي تستهدف رفع كفاءة عمليات التحصيل والحد من الفقد الفني والتجاري في شبكة الكهرباء، إلى جانب تطوير منظومة قياس الاستهلاك وتحديث أجهزة القياس المستخدمة لدى المشتركين.

وتشمل عمليات الاستبدال العدادات الميكانيكية القديمة والعدادات الإلكترونية وبعض العدادات الحديثة مسبقة الدفع، بحسب الحالة الفنية لكل جهاز والضوابط التنظيمية المعمول بها، ولا يعني ذلك أن جميع العدادات تُستبدل تلقائيًا لمجرد مرور فترة زمنية محددة.



متى تقرر شركة الكهرباء استبدال العداد القديم أو التالف؟

لا توجد فترة زمنية ثابتة تضمن استمرار العداد في العمل إلى الأبد، إذ تتأثر أجهزة قياس استهلاك الكهرباء، سواء كانت ميكانيكية أو إلكترونية، بمرور الوقت والعوامل البيئية وتغير الأحمال الكهربائية، وقد تبدأ إجراءات الفحص أو الاستبدال عند اكتشاف خلل يؤثر على دقة القياس أو كفاءة التشغيل.



وتشمل أبرز العلامات والحالات التي قد تستدعي الفحص أو الاستبدال ما يأتي.

وجود مشكلة في شاشة العداد.



توقف القرص في العدادات الميكانيكية.

ظهور قراءات غير منطقية لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي.



اكتشاف خلل من خلال عمليات المراجعة الفنية.

وجود تغيرات غير معتادة في معدلات استهلاك أو شحن بعض العدادات مسبقة الدفع والكودية.



وتساعد مراجعة هذه المؤشرات في تحديد الحاجة إلى إجراء فحص فني للعداد، إذ يتعين التحقق من طبيعة الخلل قبل اتخاذ قرار الاستبدال، وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.