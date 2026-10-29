قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الدوري المصري حاليا.. بيراميدز يتصدر والأهلي يطارد والزمالك يترقب
القبض على المتهمين باستغلال 15 طفلاً فى أعمال التسوّل بالقاهرة
السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية
صدى البلد يكرم أبطال الأولمبياد الخاص المصري بعد التألق في ألعاب القاهرة 2026
وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادة ليبيا وسلامة أراضي البلدين
القائمة العربية الموحدة تنفي تلقي تمويل أجنبي وتتهم نتنياهو بالتحريض
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص
إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك تايلاند يؤكد أولوية دعم الاقتصاد ويبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 1%

بنك تايلاند يؤكد أولوية دعم الاقتصاد ويبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 1%
بنك تايلاند يؤكد أولوية دعم الاقتصاد ويبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 1%
أ ش أ

 أكد محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن أن دعم الاقتصاد يمثل أولوية رئيسية في ظل استمرار ضعف وتيرة النمو، فيما أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1 بالمائة.

وقال راتاناكورن إن معدل النمو الاقتصادي في تايلاند لا يزال منخفضا، مشيرا إلى أن ضعف العملة المحلية "البات" أسهم في دعم الصادرات والنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن أولويات البنك لعام 2027 تشمل معالجة ديون الأسر، وتحسين حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان، وتشديد الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي الذي يشهد نموا وتزايدا في التعقيد.

وتتضمن الإجراءات المرتقبة إنشاء بوابة للائتمان، وتطوير آليات جديدة لضمان القروض، والتوسع في استخدام البيانات البديلة بما يساعد على تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز المنافسة.

كما يعتزم البنك إصدار ترخيص جديد لخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقا" قبل نهاية العام، إلى جانب إعلان قواعد في نوفمبر تحد من التعاملات النقدية في الذهب عند مستوى 10 ملايين بات، بما يعادل نحو 297 ألف دولار.

وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1% في اجتماعه أمس الأربعاء، وهو قرار جاء متوافقا مع توقعات السوق، على أن يعقد الاجتماع المقبل لمراجعة الفائدة في 23 ديسمبر.

وقال راتاناكورن إن مستوى الفائدة الحالي لا يزال مناسبا، لكنه أشار إلى إمكانية رفعه إذا أصبح النشاط الاقتصادي قويا بصورة ملحوظة أو لم يتراجع التضخم بحلول منتصف العام كما هو متوقع.

وأكد في الوقت نفسه أن أسعار الفائدة وحدها لا يمكنها معالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد التايلاندي.

محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن دعم الاقتصاد ضعف وتيرة النمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المنصورة: إطلاق جائزة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة بإجمالي مبالغ مالية 1.8 مليون جنيه

رئيس جامعة المنصورة: إطلاق جائزة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة بإجمالي مبالغ مالية 1.8 مليون جنيه

جامعة عين شمس تنفذ برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل

جامعة عين شمس تنفذ برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل

نقابة الصحفيين

بمشاركة الصحفيين والاتحاد الأوروبي.. توزيع جوائز مسابقة البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل»

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد