بنك تايلاند يؤكد أولوية دعم الاقتصاد ويبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 1%

أكد محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن أن دعم الاقتصاد يمثل أولوية رئيسية في ظل استمرار ضعف وتيرة النمو، فيما أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1 بالمائة.

وقال راتاناكورن إن معدل النمو الاقتصادي في تايلاند لا يزال منخفضا، مشيرا إلى أن ضعف العملة المحلية "البات" أسهم في دعم الصادرات والنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن أولويات البنك لعام 2027 تشمل معالجة ديون الأسر، وتحسين حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان، وتشديد الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي الذي يشهد نموا وتزايدا في التعقيد.

وتتضمن الإجراءات المرتقبة إنشاء بوابة للائتمان، وتطوير آليات جديدة لضمان القروض، والتوسع في استخدام البيانات البديلة بما يساعد على تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز المنافسة.

كما يعتزم البنك إصدار ترخيص جديد لخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقا" قبل نهاية العام، إلى جانب إعلان قواعد في نوفمبر تحد من التعاملات النقدية في الذهب عند مستوى 10 ملايين بات، بما يعادل نحو 297 ألف دولار.

وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1% في اجتماعه أمس الأربعاء، وهو قرار جاء متوافقا مع توقعات السوق، على أن يعقد الاجتماع المقبل لمراجعة الفائدة في 23 ديسمبر.

وقال راتاناكورن إن مستوى الفائدة الحالي لا يزال مناسبا، لكنه أشار إلى إمكانية رفعه إذا أصبح النشاط الاقتصادي قويا بصورة ملحوظة أو لم يتراجع التضخم بحلول منتصف العام كما هو متوقع.

وأكد في الوقت نفسه أن أسعار الفائدة وحدها لا يمكنها معالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد التايلاندي.