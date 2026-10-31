قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان يتهم إثيوبيا باستخدام مطار أصوصا لإطلاق مسيّرات الدعم السريع.. ويحتفظ بحق الرد
وزير الخارجية ونظيره الأرميني يبحثان بالمنامة تعزيز العلاقات الثنائية
عراقجي يحدد موقف طهران من رسالة فانس.. إيران تحدد شروطها قبل استئناف المفاوضات مع واشنطن
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس بالدوري الإسباني
9 عقود على طاولة حسام الزناتي فور توليه منصبه في الزمالك
حرب إلكترونية في مضيق هرمز.. هل نجحت إيران في اختراق طائرة أمريكية مسيرة والاستيلاء على أسرارها؟
وزير الخارجية لنظيره البحرينى: أمن دول الخليج أحد ثوابت الأمن القومي المصري
سعر الدولار في البنوك الآن
وزير الخارجية يجدد رفض القاهرة المساس بأمن الخليج كأحد ثوابت الأمن القومي المصري
الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً حوثياً في جبهة حيفان.. تطورات ميدانية جديدة جنوب تعز
حكم السواك في الإسلام.. اعرف 5 مواقف يستحب استعماله فيها
الأرصاد: استمرار الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد حتى الأربعاء المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فايننشال تايمز: بنك إنجلترا يدرس رفع حد الرهون العقارية عالية المخاطر إلى 5 أضعاف الدخل

بنك إنجلترا
بنك إنجلترا
أ ش أ

يدرس بنك إنجلترا رفع الحد المخصص لتصنيف القروض العقارية كـ "عالية المخاطر" من 4.5 أضعاف إلى 5 أضعاف إجمالي دخل الأسرة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول القادمين الجدد على قروض سكنية، وفقاً لما أفادت به صحيفة "فايننشال تايمز".

وبموجب القواعد المعمول بها منذ عام 2014، تُمنع البنوك البريطانية من تجاوز نسبة 15% من إجمالي محفظة التمويل العقاري الجديد للقروض التي تتجاوز 4.5 أضعاف الدخل.

ومن شأن رفع هذا الحد المرجعي إتاحة مساحة أكبر للبنوك لتقديم تمويلات أعلى دون اصطدام سريع بالحد الأقصى المسموح به.

وتأتي هذه التوجهات وسط ضغوط من حكومة المملكة المتحدة لدعم ملكية المنازل وتسهيل إجراءات الاقتراض للمشترين لأول مرة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وركود أسعار العقارات.

وقدرت مؤسسة "UK Finance" المصرفية أن هذه الخطوة قد توفر قدرة اقتراض إضافية تعادل نحو 7% من إجمالي الرهون العقارية.

بنك إنجلترا القروض قروض سكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

أسعار البيض

مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

مصدر بالمنتخب: لا توجد أزمات بين حسام حسن ومحمد صلاح

عموته

محمد طارق أضا يطرح تساؤلا حول استمرار عموتة مع الأهلي.. هل ينجح الرهان على الاستقرار الفني؟

أستون فيلا

أسطورة ليفربول يعتذر عن تصريحاته بشأن أستون فيلا

بالصور

يمكن علاجه في مراحله المبكرة.. 10 نصائح غذائية تساعد على تقليل الدهون وحماية الكبد

الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني

نشرة المرأة والمنوعات| كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد.. هل يعود سرطان الثدي بعد العلاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد