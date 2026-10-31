فايننشال تايمز: بنك إنجلترا يدرس رفع حد الرهون العقارية عالية المخاطر إلى 5 أضعاف الدخل

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يدرس بنك إنجلترا رفع الحد المخصص لتصنيف القروض العقارية كـ "عالية المخاطر" من 4.5 أضعاف إلى 5 أضعاف إجمالي دخل الأسرة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول القادمين الجدد على قروض سكنية، وفقاً لما أفادت به صحيفة "فايننشال تايمز".

وبموجب القواعد المعمول بها منذ عام 2014، تُمنع البنوك البريطانية من تجاوز نسبة 15% من إجمالي محفظة التمويل العقاري الجديد للقروض التي تتجاوز 4.5 أضعاف الدخل.

ومن شأن رفع هذا الحد المرجعي إتاحة مساحة أكبر للبنوك لتقديم تمويلات أعلى دون اصطدام سريع بالحد الأقصى المسموح به.

وتأتي هذه التوجهات وسط ضغوط من حكومة المملكة المتحدة لدعم ملكية المنازل وتسهيل إجراءات الاقتراض للمشترين لأول مرة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وركود أسعار العقارات.

وقدرت مؤسسة "UK Finance" المصرفية أن هذه الخطوة قد توفر قدرة اقتراض إضافية تعادل نحو 7% من إجمالي الرهون العقارية.