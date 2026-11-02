إعلامي: استبعاد إمام عاشور ليس بسبب الإصابة.. والأهلي يريد إيصال رسالة

كشف الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عن كواليس استبعاد إمام عاشور من قائمة الفريق، مؤكدًا أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب فنية فقط، وليس بسبب تعرض اللاعب لأي إصابة، كما تردد خلال الساعات الماضية.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه أكد منذ إعلان الأهلي استبعاد إمام عاشور من القائمة عقب مباراة القناة، أن القرار فني، رغم انتشار أخبار وقتها تشير إلى إصابة اللاعب.

وأوضح فارس أنه عاد للاستفسار من الجهاز الفني بشأن سبب استبعاد إمام عاشور، وجاءه الرد بشكل رسمي بأن اللاعب مستبعد لأسباب فنية فقط، دون وجود أي أسباب أخرى، كما تواصل مع مسؤولين داخل النادي، وأكدوا له الموقف نفسه.

وأشار إلى أن الأهلي أصدر بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة موقف اللاعب، والتأكيد أن استبعاده جاء بقرار فني، وأنه لا يعاني من أي إصابة، معتبرًا أن النادي يحاول إيصال رسالة واضحة بشأن ملف إمام عاشور، لكن البعض لا يريد استيعابها.

وأضاف فارس أن أزمة الأهلي الفنية لا تتعلق بإمام عاشور وحده، خاصة أن اللاعب لم يكن ضمن التشكيل الأساسي للفريق منذ بداية الموسم، لافتًا إلى أنه سبق وتحدث عن هذه النقطة خلال ظهوره على الهواء.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن موقف الأهلي من إمام عاشور يرتبط بأسباب وكواليس داخل النادي، مشيرًا إلى أن الرسالة التي يحاول النادي إيصالها تأتي في مصلحة الفريق واللاعب نفسه، إذا نجح الأخير في فهمها.