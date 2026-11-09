مفاجآت دور الـ32 تشعل كأس مصر.. و13 فريقا يواصلون رحلة المنافسة على اللقب

تتواصل منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027 مع اقتراب منافسات دور الـ32 من نهايتها بعدما نجحت 13 فريقا في حجز مقاعدها بدور الـ16 لتبدأ ملامح المواجهات المرتقبة في الدور المقبل في الظهور، وسط ترقب لاستكمال باقي مباريات هذا الدور.

قائمة المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس مصر

حسمت 13 أندية تأهلها رسميا إلى الدور المقبل بعد تحقيق نتائج إيجابية في مواجهات دور الـ32، وضمت القائمة كلا من: الاتحاد السكندري والجونة والبنك الأهلي وسموحة وإنبي والزمالك والمصري وسيراميكا وبيراميدز والأهلي وبتروجت والقناة وبترول أسيوط.

مواجهات دور الـ16 التي تحددت حتى الآن

أسفرت نتائج مباريات دور الـ32 عن تحديد خمس مواجهات في دور الـ16 بعدما تعرفت الفرق المتأهلة على منافسيها في المرحلة المقبلة، وجاءت المواجهات كالتالي:

الزمالك × الشرقية

الجونة × الاتحاد السكندري

بيراميدز × البنك الأهلي

المصري × بترول أسيوط

الأهلي × بتروجت

نتائج مباريات دور الـ32 بكأس مصر

شهدت المواجهات التي أقيمت حتى الآن العديد من النتائج القوية، وجاءت أبرزها كالتالي:

الاتحاد السكندري يفوز على غزل المحلة 2-1.

الجونة يتخطى اتحاد الشرطة 4-1.

البنك الأهلي يهزم بورفؤاد 4-1.

سموحة يفوز على المنيا بهدفين دون رد.

إنبي يتخطى بروكسي 3-2.

الزمالك يفوز على مصر للتأمين 3-2.

المصري يتغلب على مصر المقاصة 2-1.

سيراميكا يفوز على أبو قير للأسمدة 3-2.

بيراميدز يتخطى الداخلية بهدفين دون رد.

الأهلي يهزم السكة الحديد بثلاثية نظيفة.

بتروجت يفوز على دلفي بهدفين دون رد.

القناة يتغلب على مودرن سبورت بهدف دون مقابل.

بترول أسيوط يفجر مفاجأة بالفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في كأس مصر

تستكمل اليوم الاثنين 9 نوفمبر منافسات دور الـ32 بإقامة مباراتين حيث يلتقي وادي دجلة مع كهرباء الإسماعيلية بينما يواجه زد فريق سمنود في الخامسة مساء.

مباراة الثلاثاء تحسم آخر المتأهلين

وتختتم مباريات دور الـ32 غدا الثلاثاء 10 نوفمبر، بمواجهة المقاولون العرب أمام المصرية للاتصالات، في الخامسة مساء لتكتمل بعدها قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 وتتضح الصورة النهائية للمواجهات المنتظرة في البطولة.