الكاميرا صورته.. القبض على عاطل سرق هاتفا محمولا من داخل محل بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة" بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المنيا من (عاملة بمحل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول أثناء تواجدها بمحل عملها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

