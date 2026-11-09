الري: نلجأ إلى استيراد المياه افتراضيا

أكد المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط والإدارة الاستراتيجية بوزارة الموارد المائية والري، أن الفجوة المائية في مصر 60 مليار متر مكعب عجزا سنويان، مضيفا ان الدولة المصرية تعمل على التعامل مع تحدي تأمين المياه.

وأضاف المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط والإدارة الاستراتيجية بوزارة الموارد المائية والري، في لقاء لبرنامج ستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن المياه تمثل الأساس الرئيسي للإنتاج الزراعي وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط والإدارة الاستراتيجية بوزارة الموارد المائية والري، أن مصر عجزًا مائيًا سنويًا يبلغ نحو 60 مليار متر مكعب، حيث تصل الاحتياجات الفعلية إلى حوالي 120 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تغطية هذا العجز الضخم وتعتمد على استراتيجيات مكثفة تشمل إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة، والاعتماد على المياه الجوفية.

وأكمل رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أن نلجأ إلى استيراد المياه افتراضيا في صورة سلع ومحاصيل كثيفة الحاجة إلى المياه لزراعتها.