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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منى عبد الغني تكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

منى عبد الغني تكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
منى عبد الغني تكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
شيماء جمال

كشفت الإعلامية منى عبدالغني، عن تطورات الحالة الصحية للفنان والمطرب محمد الحلو، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لإجراءات طبية دقيقة، مؤكدة أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، وهو ما يحمل أخبارًا مطمئنة لجمهوره ومحبيه، وإنها حرصت على زيارة الفنان محمد الحلو في المستشفى أمس، للاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على آخر تطورات وضعه الطبي، مشيرة إلى أنه غادر غرفة العناية المركزة، وانتقل إلى غرفة عادية بعد استقرار حالته والانتهاء من الإجراءات الطبية اللازمة.


وأضافت منى عبد الغني، خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن الحالة الصحية للفنان محمد الحلو شهدت تحسنًا كبيرًا، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يغادر المستشفى خلال يومين، وفقًا للتطورات الصحية الحالية، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا بعد الأزمة التي مر بها خلال الفترة الماضية، وأن أبناء الفنان يحرصون جميعًا على التواجد بجانبه ومساندته خلال رحلة العلاج، مؤكدين دعمهم الكامل له في هذه المرحلة، كما أشارت إلى أن حالته المعنوية جيدة للغاية، وأنه يتمتع بروح إيجابية، ولا يتوقف عن المزاح والضحك رغم مروره بأزمة صحية صعبة.

وروت منى عبدالغني، موقفًا طريفًا حكاه لها الفنان محمد الحلو خلال زيارتها له بالمستشفى، حيث استعاد أحد المواقف التي جمعته بالمطرب الفلسطيني ناصر أثناء مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية، وأن الحلو قال إنه مازح المطرب الفلسطيني خلال المهرجان، قائلًا له: «دي آخر مرة تغني معايا»، في موقف لم يكن يتوقع أن يأتي بعده تعرضه لأزمة صحية تستدعي نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج، وهو ما جعل الواقعة تحمل طابعًا إنسانيًا وطريفًا خلال حديثهما.

واختتمت الإعلامية منى عبد الغني، بالإشارة إلى حدوث تحسن تدريجي في الحالة الصحية لوالده، مع تراجع الارتشاح الموجود على الرئة واستقرار المؤشرات الصحية، الأمر الذي سمح للفريق الطبي بنقله من العناية المركزة إلى غرفة عادية، متمنية الشفاء العاجل للفنان محمد الحلو، وأن يستكمل رحلة التعافي بنجاح، ويعود إلى جمهوره ومحبيه في أقرب وقت، لمواصلة مشواره الفني الذي ارتبط به الجمهور على مدار سنوات طويلة.

منى عبد الغني محمد الحلو غرفة العناية المركزة الستات مايعرفوش يكدبوا مهرجان الموسيقى العربية

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