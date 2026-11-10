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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الأومليت الفرنسي في المنزل.. سر القوام الطري والكريمي مثل المطاعم

اومليت فرنساوي
اومليت فرنساوي
ريهام قدري

 الأومليت الفرنسي من وصفات الفطور السريعة واللذيذة التي يفضلها الكبار والصغار، إذ يتميز بقوامه الناعم وطعمه الغني بالزبدة، كما يمكن تحضيره بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، دون الحاجة إلى وقت طويل أو مجهود.

وتكمن سر الوصفة الفرنسية الأصلية في طريقة تسوية البيض على نار هادئة، مع التقليب المستمر في البداية، ثم طيه برفق للحصول على قوام طري من الداخل دون أن يجف أو يتحول إلى اللون البني.

مكونات الأومليت الفرنسي

  • 3 بيضات.
  • ملعقة كبيرة من الزبدة.
  • ملح حسب الرغبة.
  • رشة فلفل أسود.
  • ملعقة كبيرة من اللبن (اختياري).
  • جبنة شيدر أو كريمي حسب الرغبة.

طريقة عمل الأومليت الفرنسي

  1. اخفقي البيض جيدًا في وعاء باستخدام شوكة أو مضرب يدوي حتى يتجانس الصفار مع البياض.
  2. أضيفي الملح والفلفل الأسود واللبن، ثم قلبي المكونات جيدًا.
  3. ضعي الزبدة في طاسة غير لاصقة على نار هادئة حتى تذوب دون أن تحترق.
  4. اسكبي خليط البيض في الطاسة، وابدئي بتحريكه باستخدام ملعقة سيليكون مع تحريك الطاسة برفق.
  5. استمري في التقليب حتى يبدأ البيض في التماسك، مع الحفاظ على قوامه الطري.
  6. أضيفي الجبنة في منتصف الأومليت إذا كنتِ ترغبين في مذاق غني.
  7. اطوي الأومليت على شكل نصف دائرة أو رول، واتركيه لثوانٍ قليلة حتى يكتمل النضج، ثم ارفعيه من النار.

سر نجاح الأومليت الفرنسي مثل المطاعم

للحصول على أومليت فرنسي ناعم، احرصي على استخدام طاسة غير لاصقة، وعدم رفع درجة الحرارة أثناء الطهي، مع تجنب ترك البيض لفترة طويلة على النار حتى لا يفقد قوامه الكريمي.

ويمكن تقديم الأومليت الفرنسي مع شرائح التوست المحمص والخضراوات الطازجة، ليكون وجبة فطور سريعة ومشبعة تناسب جميع أفراد الأسرة.

الأومليت الفرنسي اومليت الاومليت طريقة الاومليت الفرنساوي

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