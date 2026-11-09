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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات مبكرة تكشف ارتفاع ضغط الدم دون أعراض.. كيف تكتشف المرض الصامت؟

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

يعرف ارتفاع ضغط الدم باسم «القاتل الصامت»، لأنه قد يتطور لسنوات دون أن يشعر المصاب بأي أعراض واضحة، بينما يستمر في التأثير على الأوعية الدموية والقلب والكلى، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومضاعفات صحية أخرى.

وتكمن خطورة المرض في أن غياب الصداع أو الدوخة لا يعني أن ضغط الدم طبيعي، إذ قد يعيش الشخص المصاب بارتفاع الضغط دون أن يكتشف المشكلة إلا عند قياس ضغط الدم أو ظهور إحدى المضاعفات.

هل توجد علامات مبكرة تكشف ارتفاع ضغط الدم؟

لا توجد علامات جسدية مؤكدة يمكن الاعتماد عليها لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم في مراحله المبكرة، فمعظم المصابين لا يعانون أعراضًا واضحة.

وتؤكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن قياس ضغط الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان مرتفعًا، ولذلك يُنصح بإجراء الفحوصات الدورية حتى في حالة الشعور بصحة جيدة.

6 عوامل تزيد احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم

رغم عدم وجود أعراض مبكرة موثوقة، فإن هناك عوامل يمكن أن تنبه الشخص إلى ضرورة متابعة ضغط الدم بانتظام، ومن أبرزها:

1- وجود تاريخ عائلي للمرض

يزداد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون به، ما يجعل المتابعة الدورية مهمة.

2- زيادة الوزن والسمنة

ترتبط زيادة الوزن بارتفاع احتمالات الإصابة، نتيجة زيادة العبء على القلب والأوعية الدموية.

3- الإفراط في تناول الملح

تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يؤدي إلى احتباس السوائل وزيادة ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

4- قلة النشاط البدني

الخمول وعدم ممارسة الرياضة بانتظام من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

5- التقدم في العمر

تزداد احتمالات الإصابة مع التقدم في السن، نتيجة التغيرات التي تحدث في الأوعية الدموية بمرور الوقت.

6- الإصابة بالسكري أو أمراض الكلى

ترتبط بعض الأمراض المزمنة، ومنها السكري وأمراض الكلى، بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أعراض قد تظهر عند الارتفاع الشديد في ضغط الدم

رغم أن ارتفاع الضغط المعتاد غالبًا لا يسبب أعراضًا، فإن الارتفاع الشديد قد يصاحبه عدد من العلامات، منها:

  • صداع شديد.
  • تشوش الرؤية أو تغيرات مفاجئة فيها.
  • ألم في الصدر.
  • ضيق التنفس.
  • دوخة شديدة أو اضطراب الوعي.
  • ضعف أو تنميل مفاجئ، أو صعوبة الكلام.

ولا ينبغي انتظار ظهور هذه الأعراض لاكتشاف المرض، كما أن وجودها لا يعني بالضرورة أن سببها ارتفاع ضغط الدم.

وفي حالة قراءة ضغط أعلى من 180/120 ملم زئبق، يُنصح بالانتظار دقيقة ثم إعادة القياس. وإذا استمر الارتفاع، يجب التواصل العاجل مع الطبيب، أما إذا صاحبه ألم بالصدر أو ضيق تنفس أو ضعف مفاجئ أو تغير في الرؤية أو صعوبة الكلام، فيجب طلب الإسعاف فورًا.

كيف تكتشف ارتفاع ضغط الدم مبكرًا؟

الطريقة الأساسية هي قياس ضغط الدم بانتظام، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

ويمكن استخدام جهاز قياس الضغط المنزلي، مع مراعاة الجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق قبل القياس، وإسناد الظهر والقدمين، ووضع الذراع في مستوى القلب، واستخدام كُفة مناسبة لمقاس الذراع.

ويُفضل أخذ قراءتين يفصل بينهما دقيقة أو دقيقتان، وتسجيل النتائج لمراجعتها مع الطبيب، مع عدم الاعتماد على قراءة واحدة لتشخيص المرض.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن تشخيص ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين يعتمد على استمرار قراءة الضغط الانقباضي عند 140 ملم زئبق أو أكثر، أو الانبساطي عند 90 ملم زئبق أو أكثر، في قياسات أُجريت في يومين مختلفين، مع مراعاة التقييم الطبي والإرشادات المعتمدة.

كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟

يمكن تقليل احتمالات الإصابة أو المساعدة في السيطرة على الضغط من خلال اتباع نمط حياة صحي، يشمل:

  • تقليل الملح والأطعمة شديدة الملوحة.
  • تناول الخضراوات والفواكه بانتظام.
  • ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.
  • الحفاظ على وزن صحي.
  • الامتناع عن التدخين.
  • متابعة ضغط الدم وعدم إهمال الفحوصات الدورية.
  • الالتزام بالعلاج الموصوف وعدم إيقاف أدوية الضغط دون استشارة الطبيب.

المصدر 

  • منظمة الصحة العالمية (WHO) 
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