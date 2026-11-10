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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

9 مطالب عاجلة لدعم القطاع الصحي الفلسطيني من الأطباء العرب

وزير الصحة الفلسطيني يلتقي أمين عام اتحاد الأطباء العرب
وزير الصحة الفلسطيني يلتقي أمين عام اتحاد الأطباء العرب
الديب أبوعلي

التقى وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، نقيب أطباء مصر والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وبحث الجانبان الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي الفلسطيني، والجهود التي يعتزم اتحاد الأطباء العرب العمل على توفيرها، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات ذات الصلة، بما يشمل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتسيير قوافل طبية متخصصة، وتدريب الكوادر الطبية الفلسطينية، إلى جانب بحث إمكانية إقامة مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة داخل قطاع غزة، وتقديم العلاج والرعاية الصحية للجرحى الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية، وتوفير الأطراف الصناعية، ولا سيما للأطفال.

احتياجات القطاع الصحي الفلسطيني

شارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني مسؤول الملف الطبي بسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور وائل أبو عون، والأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب عن دولة فلسطين، الدكتور صلاح الدين الخالدي، وسكرتير ثالث مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، علا الجعب.

كما شارك من اتحاد الأطباء العرب الأمين العام المساعد للاتحاد بجمهورية مصر العربية، الدكتور أبو بكر القاضي، ورئيس قطاع الإغاثة والتنمية بالاتحاد، الدكتور مجدي عيسى، ومدير عام الاتحاد، الدكتور محمد عباس.

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