استشاري علاقات زوجية يحذر من مبالغة تجهيز العرائس: ديون وكمبيالات تهدد الأسر

حذر إبراهيم شاهين، استشاري العلاقات الزوجية، من انتشار ثقافة المبالغة في تجهيز العرائس، وتحول الزواج في بعض المناطق إلى سباق للمظاهر والتفاخر بين العائلات، من خلال شراء أجهزة كهربائية وأثاث ومستلزمات منزلية تتجاوز الاحتياجات الفعلية للزوجين، مؤكدًا أن هذه الممارسات لم تعد مجرد أعباء مادية، بل قد تدفع بعض الأسر إلى الاستدانة والتوقيع على كمبيالات وإيصالات أمانة، بما يعرضها لأزمات مالية وملاحقات قانونية.

وأوضح شاهين، خلال حديثه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، أن المقارنة بين العائلات وما تقدمه كل أسرة لابنتها أصبحت أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار المبالغة في تجهيزات الزواج، لافتًا إلى أن بعض الأسر تحرص على شراء أجهزة كهربائية متعددة وأطقم منزلية باهظة الثمن، رغم عدم احتياج الزوجين إليها، لمجرد مجاراة الآخرين أو الحفاظ على صورتها الاجتماعية أمام الأقارب والجيران.

مواقع التواصل ترفع سقف توقعات تجهيز العرائس

وأشار استشاري العلاقات الزوجية إلى أن بعض الأسر تعتقد أن كثرة التجهيزات والأموال تمثل الضمان الحقيقي لأمان الفتاة بعد الزواج، في حين ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي ومظاهر الرفاهية التي يعرضها بعض المشاهير في رفع سقف التوقعات لدى الفتيات والعائلات، وهو ما يخلق ضغوطًا إضافية على الشباب ويزيد من صعوبة إتمام الزواج.

الشباب يتحملون جانبًا من المسؤولية

وشدد شاهين على أن مسؤولية المبالغة في تجهيزات الزواج لا تقع على الفتيات وأسرهن وحدهن، وإنما يتحمل الشباب أيضًا جانبًا منها، خاصة عندما يفرضون شروطًا مبالغًا فيها بشأن تجهيز المنزل أو يطلبون من الزوجة تقديم متطلبات تتجاوز الإمكانيات المادية لأسرتها.

وأكد ضرورة الالتزام بالضوابط الدينية والأخلاقية عند اختيار شريك الحياة، والعمل على تيسير الزواج والابتعاد عن المظاهر التي ترهق الأسر والشباب، مشيرًا إلى أن المهر حق للمرأة وضرورة شرعية، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للمغالاة أو التعجيز.

واستشهد بتوجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشأن اختيار صاحب الدين والخلق وتيسير المهور، مستشهدًا بحديث «أفضل النكاح أيسره»، داعيًا إلى إعادة النظر في ثقافة تجهيز العرائس، وعدم تحويل الزواج إلى منافسة اجتماعية تقاس بقيمة الأجهزة والأثاث، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر والشباب والحد من أسباب تأخر الزواج.