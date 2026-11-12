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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء اليونان يؤكد ضرورة مشاركة أوروبا في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا

رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، ضرورة مشاركة أوروبا بشكل مباشر في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، محذرًا من أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام دائم أو صياغة إطار أمني أوروبي مستقبلي دون مشاركتها.

وأعرب ميتسوتاكيس، في كلمة ألقاها اليوم عند وصوله إلى القمة التاسعة للمجتمع السياسي الأوروبي في دبلن، عن تفاؤل حذر إزاء الجهود الدبلوماسية الأخيرة، لكنه أصر على أن أوروبا يجب أن يكون لها صوت في المفاوضات، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصراع لا يزال دون حل بعد مرور أربع سنوات ونصف منذ عقد القمة الأولى للمجتمع السياسي الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ بعد فترة وجيزة من العملية العسكرية الروسية.

وأوضح أنه ستتم مناقشة شكل مشاركة أوروبا في مفاوضات السلام غدًا الجمعة، مؤكدًا أنه ينبغي تمثيل المؤسسات الأوروبية بدعم من بعض أكبر دول القارة.

ويشارك في قمة المجتمع السياسي الأوروبي المنعقدة في العاصمة الأيرلندية دبلن قادة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و21 دولة غير عضو في الاتحاد، بما في ذلك أوكرانيا.

رئيس الوزراء اليوناني أوروبا المفاوضات

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