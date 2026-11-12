باحث: تأسيس مجلس مسلمي أوروبا بدأ بعد صراع الإخوان وعبد الناصر

قال إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن نشأة مجلس مسلمي أوروبا تعود إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي، موضحًا أن قصة المجلس مرت بـ 4 مراحل، بدأت بمرحلة التأسيس عقب الصراع الشهير بين جماعة الإخوان والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضح الكتاتني، خلال حديثه في برنامج «الحياة اليوم»، أن عددًا من قيادات جماعة الإخوان فروا من مصر إلى دول عربية وأوروبية في أعقاب هذا الصراع، وكان من أبرز الأسماء التي انتقلت إلى أوروبا سعيد رمضان.

وأشار إلى أن سعيد رمضان هو زوج ابنة حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ووالد طارق سعيد رمضان، الذي يصفه الإخوان بأنه «المفكر الإسلامي».

وأضاف أن انتقال قيادات الجماعة إلى أوروبا في تلك الفترة يمثل بداية المرحلة الأولى من القصة، التي وصفها بمرحلة التأسيس، لافتًا إلى أن فهم نشأة الكيانات المرتبطة بالتنظيم الدولي في أوروبا يتطلب العودة إلى تلك المرحلة التاريخية.