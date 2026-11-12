صلاح الجمسي: تحديات التجنيد والردع تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أكد الدكتور صلاح الجمسي، أستاذ إدارة الأزمات والمخاطر أن رئيس حكومة إسرائيل الجديد آيزنكوت يواجه تحديات داخلية تتعلق بالتجنيد الإجباري وزيادة قدرات الجيش والتشريعات، مشيرًا إلى احتمالات استمرار المواجهة الإسرائيلية الإيرانية رغم تعثر تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال صلاح الجمسي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المرحلة المقبلة قد تشهد تركيزًا إسرائيليًا على استعادة قوة الردع بدلًا من التوسع العسكري.

أهمية مواجهة الانقسامات العربية

وأضاف أن السياسات الإسرائيلية تجاه دول الجوار ساهمت في تصاعد التوترات مع سوريا ولبنان وغزة وإيران، مؤكدًا استمرار النهج الاستيطاني والعدائي، ومشددًا على أهمية مواجهة الانقسامات العربية.