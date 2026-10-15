هل رش الملح في المنزل يمنع الحسد والسحر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم رش الملح في المنزل، وما إذا كان ذلك يمنع الحسد أو السحر، موضحًا أن رش الملح في البيت جائز ما دام الاعتقاد بأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده.

حكم رش الملح في المنزل

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن رش الملح في المنزل لم يثبت في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ما يمنعه، مؤكدًا أن الاعتقاد الصحيح هو أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك النفع والضر.

وأشار إلى أن الثابت في حماية الإنسان لنفسه وبيته هو التحصن بآيات القرآن الكريم، وقراءة ما تيسر منه، خاصة سورة البقرة، مستشهدًا بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة.

وأضاف أن من وسائل التحصين المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ومنها: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، و«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»، إلى جانب الإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

ولفت إلى أن الإكثار من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهموم، مستشهدًا بحديث أُبي بن كعب رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص دعائه بالصلاة عليه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إذًا تُكفى همك»، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأذكار والعبادات في طلب الحفظ والبركة للإنسان وبيته ومتجره.