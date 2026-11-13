روسيا تعزز تعاونها مع تركيا في مجال المناخ خلال مؤتمر "كوب 31"

صادقت روسيا وتركيا، على بيان مشترك، لتعزيز التعاون في مجال المناخ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31).

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" أنه وقّع الوثيقة وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، ووزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم، بهدف تطوير الحوار الثنائي وتوسيع مجالات التعاون في القضايا المناخية.

وقال ريشيتنيكوف إن التعاون سيشمل تنفيذ مشروعات مناخية مشتركة، لا سيما المرتبطة بقدرة النظم البيئية الطبيعية على امتصاص الكربون، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية وجذب الاستثمارات وإدخال تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات.

كما اتفق الجانبان على تطوير التعاون في مجال احتساب البصمة الكربونية للمنتجات، وتنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك الاستفادة من آليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.

وفي هذا السياق، أشار الوزير الروسي إلى أهمية تبادل الخبرات في تنظيم الانبعاثات، في ظل إطلاق تركيا مرحلة تجريبية لنظام وطني لتداول حصص الانبعاثات، ومواصلة روسيا تجربتها في جزيرة سخالين لتحديد حصص انبعاثات الكربون.

وبحث الطرفان أيضاً سبل تجنب استخدام السياسات المناخية أداةً لفرض قيود تجارية أحادية الجانب، حيث أكد ريشيتنيكوف ضرورة مراعاة التدابير المناخية للخصوصيات الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص التعاون المتبادل.

ومن شأن البيان المشترك أن يفتح المجال أمام مزيد من التنسيق بين موسكو وأنقرة في القضايا المناخية، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة واستقطاب الاستثمارات وتطوير الحلول منخفضة الانبعاثات.