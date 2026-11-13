غلق باب التقديم لبرنامجي الدبلوم والماجستير المهني السلامة والصحة المهنية

أعلن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل،عن غلق باب التقديم لبرنامجي الدبلوم المهني والماجستير المهني في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك عقب انتهاء الفترة المحددة لاستقبال طلبات الالتحاق، في إطار جهود المركز لتأهيل كوادر مهنية متخصصة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال الحيوي.

وأوضح المركز أنه يجري حاليًا التنسيق مع كلية العلوم بجامعة القاهرة، تمهيدًا لإعلان كشوف أسماء المقبولين بالبرنامجين، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة للالتحاق...وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن موعد بدء الدراسة، إلى جانب التفاصيل والإجراءات الخاصة بانتظام العملية التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة العمل و وزارة التعليم العالى و البحث العلمي لدعم منظومة التأهيل العلمي والمهني، وإعداد كوادر تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية العنصر البشري، وتأمين بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز استقرار مواقع الإنتاج ورفع كفاءتها.