قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: محمد صلاح يثير التساؤلات برسائله غير المباشرة بعد رحيل حسام حسن
تسجيل أول حالة وفاة لطفل فلسطيني نتيجة البرد الشديد في قطاع غزة
أسيوط.. إصابة 12 طـ فلا في انقلاب سيارة نقل بطريق منفلوط الصحراوي
توجيهات الرئيس السيسي تقود لحل أزمة الدهابة في جنوب مصر
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة في مصر غدا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
عسلية خطفت الأنظار .. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف هوية كلبة على السجادة الحمراء
في ذكرى ميلاده.. حكاية نجم الترسانة الذي تربع على عرش هدافي مصر
قيادي كبير في الدعم السريع يعلن انشقاقه وانضمامه للجيش السوداني
شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد
مباراة مصر اليوم.. موعد مواجهة مالاوي والقنوات الناقلة مجانًا ومشفرة
القيادة المركزية الأمريكية تنفي استهداف أحد رداراتها في البحرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي يحصل على اعتماد معايير جودة GAHAR

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمي
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمي
عبدالصمد ماهر

فى خطوة جديدة وجادة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفى ظل الدعم المستمر من معالى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حصلت مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، التابعة للهيئة، على الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد التابعة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.


وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على أن تطبيق متطلبات الجودة وتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب العمل هدفه الأسمى هو الوصول بالخدمة الصحية المقدمة داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة إلى أعلى مستوى ممكن، لضمان تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى، دون تحملهم أية أعباء إضافية، سواء على نفقة الدولة أو ضمن منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع إجراء البحوث العلمية التطبيقية، والتى تُسهم بشكل مباشر فى تطوير آليات وأساليب العلاج والتدخلات الجراحية، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة.


وأوضح رئيس الهيئة، أن مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي شهدت فى الفترة الأخيرة تطوير شامل فى البنية التحتية والتجهيزات ورفع كفاءة الأطقم الطبية . 

 الاعتماد الكامل وفقًا لمعايير الجودة الوطنية 


وقد أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال زيارته الأخيرة للمستشفى، بجودة الخدمات والتجهيزات الطبية وغير الطبية وكفاءة الخطط العلاجية المقدمة للمرضى، مما كان له عظيم الأثر فى نفوس جميع العاملين بها ودفعهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء الخدمة لمستويات أفضل، وقد تم تتويج جهودهم بالحصول على الاعتماد الكامل وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد التابعة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR. 
وجدد رئيس الهيئة امتنانه للتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، لما يبذله وأعضاء الهيئة من جهد متواصل لوضع القطاع الصحى بمصر فى المكان اللائق به، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض المصرى، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا التعاون لاعتماد باقى وحدات الهيئة تباعًا.


وتقدم بالتهنئة لكل من شارك في هذا العمل في رئاسة الهيئة ومستشفى أورام الاسماعيلية مثمنا المجهود الضخم الذى قاموا به للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة داخل وحدات الهيئة.


وأضاف الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، أن الحصول على الاعتماد هو تتويج لجهد كبير بذله أعضاء الأمانة الفنية بالهيئة، وكل العاملين بمستشفى اورام الاسماعيلية بقيادة الدكتور عاصم يوسف مدير عام المستشفى، وأبدى امتنانه للمجهود الذي بذلته  والادارة الهندسية والمالية بقيادة محمد عبد الحميد أمين عام الهيئة، وأعضاء إدارة مكافحة العدوى برئاسة الهيئة تحت إشراف الدكتورة إلهام عزت والدكتورة سحر عبد الفتاح، وإدارة الجودة برئاسة دكتور محمد كمال ودكتورة دينا حنفي، وإدارة السلامة والصحة المهنية تحت إشراف ربيع سعيد. 
 

أورام الإسماعيلية GAHAR الاعتماد معايير الجودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

رئيس جهاز إدارة المخلفات يؤكد أهمية تشجيع الاستثمارات البيئية

"قومي المرأة"

قومي المرأة يطلق 30 رسالة إذاعية لتعزيز الوعي وحماية الأسرة المصرية

وزير الاستثمار والتجارة

وزير الاستثمار يبحث مع وفد ياباني تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد