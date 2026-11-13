مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي يحصل على اعتماد معايير جودة GAHAR

فى خطوة جديدة وجادة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفى ظل الدعم المستمر من معالى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حصلت مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، التابعة للهيئة، على الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد التابعة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.



وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على أن تطبيق متطلبات الجودة وتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب العمل هدفه الأسمى هو الوصول بالخدمة الصحية المقدمة داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة إلى أعلى مستوى ممكن، لضمان تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى، دون تحملهم أية أعباء إضافية، سواء على نفقة الدولة أو ضمن منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع إجراء البحوث العلمية التطبيقية، والتى تُسهم بشكل مباشر فى تطوير آليات وأساليب العلاج والتدخلات الجراحية، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة.



وأوضح رئيس الهيئة، أن مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي شهدت فى الفترة الأخيرة تطوير شامل فى البنية التحتية والتجهيزات ورفع كفاءة الأطقم الطبية .

الاعتماد الكامل وفقًا لمعايير الجودة الوطنية



وقد أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال زيارته الأخيرة للمستشفى، بجودة الخدمات والتجهيزات الطبية وغير الطبية وكفاءة الخطط العلاجية المقدمة للمرضى، مما كان له عظيم الأثر فى نفوس جميع العاملين بها ودفعهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء الخدمة لمستويات أفضل، وقد تم تتويج جهودهم بالحصول على الاعتماد الكامل وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد التابعة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.

وجدد رئيس الهيئة امتنانه للتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، لما يبذله وأعضاء الهيئة من جهد متواصل لوضع القطاع الصحى بمصر فى المكان اللائق به، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض المصرى، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا التعاون لاعتماد باقى وحدات الهيئة تباعًا.



وتقدم بالتهنئة لكل من شارك في هذا العمل في رئاسة الهيئة ومستشفى أورام الاسماعيلية مثمنا المجهود الضخم الذى قاموا به للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة داخل وحدات الهيئة.



وأضاف الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، أن الحصول على الاعتماد هو تتويج لجهد كبير بذله أعضاء الأمانة الفنية بالهيئة، وكل العاملين بمستشفى اورام الاسماعيلية بقيادة الدكتور عاصم يوسف مدير عام المستشفى، وأبدى امتنانه للمجهود الذي بذلته والادارة الهندسية والمالية بقيادة محمد عبد الحميد أمين عام الهيئة، وأعضاء إدارة مكافحة العدوى برئاسة الهيئة تحت إشراف الدكتورة إلهام عزت والدكتورة سحر عبد الفتاح، وإدارة الجودة برئاسة دكتور محمد كمال ودكتورة دينا حنفي، وإدارة السلامة والصحة المهنية تحت إشراف ربيع سعيد.

