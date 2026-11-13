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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفريق الإنساني القُطري بفلسطين: نداء عاجل لتسريع إدخال الإمدادات الشتوية إلى غزة

فلسطين
فلسطين
أ ش أ

ذكر الفريق الإنساني القُطري في الأرض الفلسطينية المحتلة أنه كان من الممكن تلافي الآثار المدمرة للأمطار الأخيرة في غزة، والتي تسببت في قتل أطفال وبالغين، وتوقفت خدمات حيوية، وغمرت المياه آلاف المآوي التي تقيم فيها العائلات، أو جرفتها، أو مزقتها؛ ولم يكن ذلك بسبب العاصفة وحدها، بل نتيجة لقرارات سياساتية.

وأشار الفريق - في بيان اليوم الجمعة - إلى أنه قبل أشهر، قدّم المجتمع الإنساني خطة لمساعدة الفلسطينيين على الاستعداد لموسم شتاء 2026-2027، أوضحت ما سيتم توفيره، بما في ذلك: المأوى، وخدمات الصحة والحماية المحسنة، وأعمال تصريف المياه وتعزيز المواقع بأكياس الرمل، ودعم الأشخاص الذين يختارون الانتقال من مبانٍ متضررة بشكل خطير أو من مناطق نزوح معرضة للفيضانات - وهي مناطق أُجبروا أصلاً على النزوح إليها.

كما حددت الخطة الإمدادات اللازمة لدخول غزة، مثل الخيام، والأسمنت، والملابس الدافئة، والبطانيات، وأكياس الرمل، وأجهزة التدفئة الآمنة؛ بالإضافة إلى المضخات، والمولدات، والوقود، وزيوت المحركات، وقطع الغيار؛ ومعدات لشفط المياه وإزالة الأنقاض والذخائر المتفجرة، وأجهزة تركيز الأكسجين، والمعدات المخبرية، واللقاحات، والمضادات الحيوية، والأدوية، والمستلزمات اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية، كما أوضحت ما يلزم لتحقيق ذلك من تمويل إنساني كافٍ، ودخول الإمدادات الحيوية على وجه السرعة، وتأمين الوصول إلى أراضٍ أكثر ارتفاعاً.

وأضاف الفريق القطري أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تلتزم بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك توفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. ومع ذلك، تواصل السياسات الإسرائيلية عرقلة دخول المواد الحيوية، وتقييد الوصول إلى معظم أراضي قطاع غزة، بما في ذلك المناطق البعيدة عن الساحل والتي تقل فيها احتمالية حدوث فيضانات. وتواجه الإمدادات القادمة متطلبات موافقة متعددة، ومحدودية في طاقة المعابر، وفترات دخول غير متوقعة أو ضيقة للغاية، مما يؤدي إلى تأخير وصولها.

وقال الفريق القطري الإنساني إنه وعلى الرغم من أن التمويل المتاح أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية؛ إلا أن هناك أكثر من 150 ألف خيمة - وفرها شركاء العمل الإنساني ودول أعضاء - تنتظر خارج غزة لإدخالها؛ ومعظمها موجود في العريش، على بعد 50 كيلومتراً فقط من خان يونس. وفي داخل غزة، تؤدي كل عاصفة مطرية إلى تدمير المزيد من الخيام، مما يستدعي توفير بدائل إضافية؛ فالاحتياجات في تزايد مستمر.

وشدد الفريق على أن توفير مأوى أكثر ديمومة يتطلب المزيد من التمويل، والحصول على الموافقات، وتأمين سبل الوصول. لذا، فإن الأرقام المتعلقة بالإمدادات الواردة لا تعني أن احتياجات الناس قد لُبّيت؛ فهي لم تُلبَّ بعد. ولا ينبغي قياس النجاح بعدد الموافقات، بل بمدى حصول الناس فعلياً على المساعدات التي يحتاجون إليها.

وحذر الفريق من أن فصل الشتاء سيستمر لأشهر، ولا ينبغي ربط توفير مأوى أكثر ديمومة بأي تقدم سياسي في ظل الاحتياجات الملحّة للسكان. يجب إيصال المستلزمات الشتوية إلى العائلات على الفور، لمنع وقوع المزيد من الوفيات وحفظ كرامة الناس؛ فهم لا يستطيعون الانتظار.

وطالب الفريق السلطات الإسرائيلية بضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى الإمدادات المنقذة للحياة بشكل فوري، وتسريع دخولها بكميات كافية، والسماح بدخولها يومياً عبر جميع المعابر المتاحة. كما ندعو إلى رفع كافة القيود، وإزالة جميع العقبات، والسماح بإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتمكين جميع الشركاء في العمل الإنساني — من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية — من أداء مهامهم، والسماح باستئناف الأنشطة التجارية الضرورية.

كما دعا الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لضمان اتخاذ هذه الخطوات على وجه السرعة، وتوفير التمويل الإنساني اللازم دون تأخير؛ فحياة الناس على المحك.

يذكر ان الفريق القطري للعمل الإنساني (HCT) هو منبر استراتيجي لاتخاذ القرارات، يرأسه منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. يضم الفريق رؤساء هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية — الدولية منها والفلسطينية — التي تعمل في المجال الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للمبادئ الإنسانية المتفق عليها دولياً.

الفريق الإنساني القُطري الأرض الفلسطينية غزة

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