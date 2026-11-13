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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جهاز إدارة المخلفات يؤكد أهمية تشجيع الاستثمارات البيئية

جهاز تنظيم إدارة المخلفات
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أ ش أ

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ياسر عبد الله، أهمية تشجيع الاستثمارات البيئية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ بما يدعم تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها.

جاء ذلك خلال ترأس عبد الله، اجتماعا لبحث مقترح شركة إمباور كابيتال بشأن الاستفادة من الحمأة والمخلفات العضوية الناتجة عن عدد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإمكانية استغلالها في إقامة مشروعات استثمارية متكاملة لإنتاج البيوجاز والبيوميثان والوقود الحيوي، بحضور ممثلى وزارات الإسكان والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة وممثلى شركة إمباور كابيتال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدعم الاستثمار البيئي وتعظيم الاستفادة من المخلفات.

وأوضح ياسر عبد الله، أن الاجتماع قد ناقش المقترح المقدم من الشركة بشأن إتاحة الاستفادة من تلك المخلفات بنظام حق الانتفاع أو وفقا للنماذج الاستثمارية التي تقرها الجهات المختصة؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، ودعم التوجه نحو الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة.

كما تم بحث أوجه التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لدراسة الطلب، وتحديد المتطلبات الفنية والاستثمارية والتشريعية اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول وعدم تحميل الموازنة العامة أية أعباء مالية.

وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية، على أن يتم عرضها على اللجنة لمراجعتها ودراستها وإبداء الرأي بشأنها.


 

الرئيس التنفيذي جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله

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