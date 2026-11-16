الأمن يداهم مصنع لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق المغشوشة بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على مصنع "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

وضُبط بداخله (110 قطعة تيلة أمان بدون مستندات دالة على مصدرها "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج - 7 طفايات حريق سابقة الإستخدام معاد تدويرها وتعبئتها من خامات ذات جودة رديئة مدون عليها علامة تجارية وتاريخ إنتاج مخالف للحقيقة "منتج نهائى" - 25 كيلو جرام بودرة كربونات كالسيوم تستخدم كمواد بناء ولا تساعد على الإطفاء ولا يتوفر بها إشتراطات الأمن الصناعى "مستلزمات انتاج" - 33 طفاية حريق فارغة سابقة الإستخدام تم تجميعها لإعادة تدويرها وبيعها كمنتج جديد خلافاً للحقيقة "مستلزمات انتاج" - إسطوانة هواء "خط إنتاج") .. تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.