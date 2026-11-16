أوهموا المواطنين بالثراء السريع.. سقوط عصابة الأثار المزيفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم ببيع قطع أثرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالإشتراك مع الجهات المعنية بالوزارة قيام (10 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة ، الجيزة ، المنيا ، الإسماعيلية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء القطع الآثرية ، وإيهامهم بحيازتهم قطع أثرية من خلال عرض مقاطع فيديو تحصلوا عليها من شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل شراء تلك القطع.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وضُبط بحوزتهم (10 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوئهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - طبنجة "صوت") وتبين عدم حيازتهم لأى قطع أثرية ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك فيما بينهم للنصب والإحتيال على المواطنين.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى.

