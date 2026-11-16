القبض على شخص بحوزته 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزته 1.2مليون قطعة ألعاب نارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (له معلومات جنائية)، وضبط بحوزته (1,2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع – مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.