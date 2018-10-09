للنساء فقط: حب العزيز يخلصك من التهابات الرحم

تعاني الكثير من السيدات من مشاكل إلتهاب الرحم ويرجع ذلك لعددة أسباب أبرزها تكرار الحمل والولادة وتغير الهرمونات وطبيعة الجسم .



أوضحت طبيبة أمراض النساء الفرنسية آن ستيز، في مستشفى باريس العام أن مرض بطانة غشاء الرحم من الأمراض، التي تظهر أعراضها على شكل التهاب شديد في الجهاز الهضمي وفي البول وآلام في الظهر أثناء الدورة الشهرية، بالإضافة إلى تأثيرها على خصوبة المرأة.



وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى علاج لهذا الالتهاب الذي يصيب 10 % من السيدات قبل الإنجاب.



من جانبه أكد الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية العلاجية أن هناك مشروبا يمكن أن يحد من إلتهابات الرحم ،اذا تم تناوله كل صباح وهو عبارة عن الأتى :



إحضار حب العزيز وطحنه، ثم نقعه بالماء لمدة ليلة كاملة، وتصفيته في صباح اليوم التالي من الماء وإضافة السكر إليه وشربه بشكل يومي لمدة أسبوعين للحصول على أفضل النتائج.