خلافات على أولوية المرور.. القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيامهم بالتراشق بالحجارة بالبحيرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بين طرف أول : (3 أشخاص)، وطرف ثان : (4 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول أولوية المرور وذلك حال إستقلال الطرفين مركبتى تروسيكل "بدون لوحات معدنية"، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة دون حدوث إصابات.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم التحفظ على مركبتى "التروسيكل".. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





