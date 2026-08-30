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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على حكم مباراة الزمالك والسويس بتروجت في الدوري

طارق مجدي
طارق مجدي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والسويس بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

طارق مجدي حكماً لمباراة الزمالك والسويس بتروجت 

 

وتم اختيار طاقم تحكيم يقوده طارق مجدي كحكم ساحة، ويعاونه كل من إسلام أبو العطا مساعد أول، وعدي عيد مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى محمود منصور حكما رابعا.

وفي تقنية الفار يوجد كل من مصطفى الشهدي ويعاونه محمود ناصف.

ويحتل الزمالك المركز الخامس، برصيد 4 نقاط بعد فوز على البنك الأهلي وتعادل مع الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك ومنتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة

 

يستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، غدا الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للقاء منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك ضد منتخب السويس بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

وشهدت تدريبات الأمس تخصيص الجهاز الفني فقرة بدنية خاصة للاعبين خلال المران ، وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها، خاض اللاعبون فقرة فنية، و قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية، وحرص معتمد جمال وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران أمس بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري.

طارق مجدي الزمالك السويس بتروجت الدوري الممتاز لجنة الحكام

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