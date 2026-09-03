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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار بمزلقان البلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه؛ إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص بمزلقان البلينا؛ ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية إثر تعرضه للاصطدام من أحد القطارات أثناء مروره بمزلقان البلينا.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى برديس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية المتوفى وتسليمه لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى هوية الشخص المتوفى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبيان كيفية وقوعه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مزلقان قطار

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