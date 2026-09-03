ممداني يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في مدارس نيويورك للأطفال تحت 14 عاما

قال عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، في بيان له إن المدينة ستفرض حظرًا مؤقتًا على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لطلاب مرحلة ما قبل الروضة (2-K) وحتى الصف الثامن، وستقضي العام المقبل في دراسة آثار هذه التقنية.

وكتب ممداني في جزء من البيان: يريد قطاع التكنولوجيا أن نصدق أن التعليم المبكر المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليس حتميًا فحسب، بل ضروريًا أيضًا وأضاف: لكننا لا نرى الأمر كذلك

وكانت إدارة مدارس مدينة نيويورك العامة، قد أكدت لشبكة ايه بي سي أنها ستمنع أكثر من نصف مليون طالب من استخدام الذكاء الاصطناعي خلال العام الدراسي 2026-2027.

وأعلنت أكبر منطقة تعليمية في البلاد أنها ستبدأ العام الدراسي الأسبوع المقبل بحظر شامل للذكاء الاصطناعي على الطلاب من مرحلة الروضة (2-K) وحتى الصف الثامن حين يبلغ الأطفال سن الـ 13

يأتي هذا الخبر في وقتٍ يطالب فيه بعض المدافعين عن التعليم بوضع ضوابط وتوجيهات رسمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

من جانبها أعلنت المنطقة التعليمية عن تطبيق أوسع حظر على استخدام الذكاء الاصطناعي في البلاد، حيث سيتم استبعاد البرامج التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الموجه للطلاب، وحظر برامج الدردشة الآلية المصاحبة.

ولا يسري حظر الذكاء الاصطناعي في المدينة على طلاب المرحلة الثانوية وأوضحت المنطقة أنها ستوفر دورات تثقيفية حول الذكاء الاصطناعي مرتين سنويًا، تهدف إلى مساعدة طلاب المرحلة الثانوية على التفكير النقدي في هذه التقنية قبل البدء في الاعتماد عليها.

ومع هذا التغيير الجديد في الذكاء الاصطناعي، يحثّ قادة المدينة والمنطقة الطلاب والمعلمين على بناء العلاقات وتنمية مهارات التفكير النقدي، وتحفيز الإبداع دون الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال رئيس مدارس مدينة نيويورك، كامار صامويلز، إن هذا الإجراء سيساعد في استعادة مهارات التفكير النقدي التي يحتاجها الطلاب للتخرج.

في غضون ذلك، يحث البيت الأبيض المعلمين على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية في الفصول الدراسية، إذ يعتقد مسؤولو الإدارة أنه قادر على "إحداث ثورة" في التعليم.