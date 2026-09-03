بسبب خلافات الجيرة.. النيابة تجدد حبس المتهم بطعن جاره في سوهاج للتحقيقات

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم بالتعدي على جاره بسلاح أبيض وإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الواقعة التي شهدها مركز المنشاة بمحافظة سوهاج؛ بسبب خلافات سابقة بينهما.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهد مركز المنشاة بمحافظة سوهاج واقعة اعتداء مؤسفة؛ أسفرت عن إصابة شاب في العقد الثالث من العمر بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، إثر تعدي شاب آخر عليه باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين بسبب الجيرة.

وكان اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بوصول شاب في العقد الثالث من العمر إلى مستشفى المنشاة المركزي، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، ويقيم بدائرة مركز المنشاة، حيث جرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة له.

وبسؤال المصاب وشقيقه، وكلاهما في العقد الثالث من العمر ويقيمان بذات الناحية، اتهما شابًا في العقد الثاني من العمر، يقيم بدائرة المركز، بالتعدي على المصاب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته، مؤكدين أن الواقعة جاءت بسبب خلافات سابقة بين الطرفين نتيجة الجيرة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها، وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان المتهم وضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أن خلافات الجيرة السابقة كانت الدافع وراء تعديه على المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض.

وتم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وقررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة لكشف كافة ملابسات الواقعة.