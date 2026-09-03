رصاص الانتقام في سوهاج.. كواليس هجوم 5 متهمين على منزل بالعسيرات

قررت جهات التحقيق حبس 5 متهمين على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل عامل بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج، في محاولة لإجباره على التنازل عن محضر سابق حرره شقيقه ضد 3 منهم.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء إطلاق أعيرة نارية تجاه أحد المنازل بدائرة مركز العسيرات.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وتم تحديد مالك المنزل، وبسؤاله أقر بوقوع الحادث يوم 1 سبتمبر الجاري، واتهم 5 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بالتهجم على منزله وإطلاق النيران عليه، انتقامًا من شقيقه، بسبب تحريره محضرًا ضد 3 منهم لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف أن المتهمين حاولوا من خلال الواقعة الضغط عليه للتنازل عن المحضر السابق.

القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين استخدموها في تنفيذ الواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.