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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية مغشوشة بالقانون

أدوية مغشوشة
أدوية مغشوشة
معتز الخصوصي

تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأدوية ، وذلك طبقا لما نص عليه قانون رقم 48 لسنة 1941.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وكانت قد أصدرت هيئة الدواء المصرية ، منشورها رقم 76 لعام 2026 ، وذلك للتحذير من تشغيلة مغشوشة لدواء شهير لعلاج الإكتئاب في إطار  دورها التوعوي والتثقيفي ، لرفع الوعي لدي المواطنين ، وحماية سوق الدواء. 

وحذرت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان « منشور سحب عدم مطابقة  » ، من تشغيلة رقم « 2508434 » من دواء « Cymbatex 20mg Hard gelatin capsule modified release pellets  » . 

سبب التحذير 

 وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن سبب التحذير  لكـــون التشغيلة الموضحة بعاليه منالمســـتحضر قد صدر لها عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء المصرية ، ولذا تم إتخاذ قرار بوقف تداول و ضبط وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة  . 

وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلي أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط  ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام  . 

يذكر أن العقار المذكور يعالج الاكتئاب والقلق والتوتر النفسي وبيستخدم كمان لتخفيف آلام الأعصاب الناتجة عن مرض السكر وآلام العضلات والمفاصل المزمنة.

غش الأدوية جرائم قمع التدليس والغش أدوية مغشوشة هيئة الدواء المصرية الاكتئاب

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