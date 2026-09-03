الزمالك يوضح سبب الموافقة على معايشة محمد حمد في بنفيكا

أكد مصدر بنادي الزمالك أن موافقة مجلس الإدارة على قضاء محمد حمد، لاعب فريق الشباب مواليد 2008، فترة معايشة في نادي بنفيكا البرتغالي، جاءت نظرًا لتمسك النادي البرتغالي بتواجد اللاعب لقضاء فترة المعايشة.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك لا يقف في طريق أبناء القلعة البيضاء لتحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفرص تُحسب للنادي وقطاع كرة القدم، في ظل تلقي لاعب بالنادي دعوة لقضاء فترة معايشة في نادٍ كبير بحجم بنفيكا.

وأوضح المصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي يوافق فيها الزمالك على قضاء لاعبين من قطاع الناشئين فترات معايشة في أندية أوروبية، حيث سبق أن تمت الموافقة على خضوع أكثر من لاعب لفترات معايشة في أندية أوروبية مختلفة.

وأكد المصدر أن محمد حمد من المواهب الواعدة في قطاع الناشئين، موضحًا: «عندما تصل للاعب مثل هذه الفرصة، فإن النادي لن يمانع في ظل طلب نادٍ كبير مثل بنفيكا خضوع اللاعب لفترة معايشة، والموضوع ليس كما يتناوله البعض بشأن التفريط في نجوم الفريق».

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن فترة المعايشة تمثل فرصة جيدة للاعب لخوض تجربة جديدة والتواجد في أجواء مختلفة، وفي حال أثبت نفسه، سيكون ذلك أمرًا إيجابيًا للاعب ولنادي الزمالك وقطاع كرة القدم بالقلعة البيضاء.