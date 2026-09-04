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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة مجانية لطب وجراحة العيون بمستشفى الخارجة في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تنظم محافظة الوادي الجديد قافلة طبية مجانية لطب وجراحة العيون، بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة، وذلك بمستشفى الخارجة التخصصي، خلال الفترة من الخميس 10 سبتمبر وحتى السبت 12 سبتمبر 2026، في إطار دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية التخصصية بالمجان.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، أن القافلة تستهدف توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات والفحوصات اللازمة للمرضى، مع توفير خدمات طبية متخصصة في مجال طب وجراحة العيون، بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية.

وتبدأ أعمال القافلة يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتشمل إجراء الكشف الطبي والعمليات داخل القافلة بالمجان، إلى جانب إجراء عمليات المياه البيضاء بتقنية الفاكو (Phaco)، وفقًا للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي.

ووجهت المحافظة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات القافلة بالتوجه خلال الأسبوع الجاري إلى عيادة الرمد بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك لتجهيز الحالات وإجراء التحاليل اللازمة للحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات المياه البيضاء، بما يضمن الاستعداد الطبي المناسب قبل موعد القافلة.

وتأتي القافلة ضمن جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين، وإتاحة خدمات الكشف والعلاج والجراحات التخصصية بالمجان، بما يدعم مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

وتأتي الفعالية في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على دعم المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف توفير الخدمات العلاجية المتخصصة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، خاصة في التخصصات التي تتطلب تدخلات وفحوصات طبية دقيقة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قافلة طبية

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