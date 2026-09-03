ترامب يتوعد إيران.. وطهران ترد بـ«استراتيجية حرب جديدة» وتصعيد يهدد المنطقة

تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً جديداً مع استمرار تبادل التهديدات والضربات بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وفي أحدث التطورات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن لشن هجوم جديد على إيران، فيما هددت طهران الولايات المتحدة باتباع ما وصفته بـ«استراتيجية حرب جديدة» قد تلحق أضراراً كبيرة بالمصالح الأمريكية.

وتزامن التصعيد مع تجدد الهجمات الإيرانية على الكويت، بعدما أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة، بينما قالت إيران إنها استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة. وأدانت الكويت الهجمات، معتبرةً إياها تهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

ويأتي ذلك وسط توتر متزايد حول مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، ما يثير مخاوف من تداعيات أوسع على حركة الملاحة وإمدادات النفط والأسواق العالمية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط العسكري والاقتصادي على طهران، تبدو فرص التهدئة محدودة في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع



