محافظ الغربية يفتتح مدرسة «عبدالرحمن بن عوف» بقرية شبرا قاص بمركز السنطة بتكلفة تتجاوز 13 مليون جنيه ضمن خطة التوسع في المنشآت التعليمية

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «عبدالرحمن بن عوف الابتدائية» بقرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليونًا و50 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير البنية التحتية التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام ببناء الإنسان والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،المهندسة سحر محمد عبد الحميد نويشي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية .

رفع كفاءة الخدمات

وخلال جولته بالمدرسة، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية ومرافق المدرسة، للاطمئنان على جاهزيتها واستكمال التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب؛ حيث تُقام المدرسة على مساحة إجمالية تبلغ 2954.3 متر مربع، وتضم 12 فصلًا دراسيًا مجهزًا بالكامل للمرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن المحافظة استعدت مبكرًا لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس وتجهيزها، إلى جانب دخول مدارس جديدة للخدمة، بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير أماكن تعليمية ملائمة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الاهتمام بقطاع التعليم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمدارس والتأكد من جاهزيتها، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تساعد الطلاب على بدء عامهم الدراسي في أفضل الظروف.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجه محافظ الغربية الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالغربية وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ وتجهيز المدرسة، تقديرًا لما بذلوه من جهود لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنشآت التعليمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتلبية احتياجات المواطنين.