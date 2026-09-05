محافظ القاهرة: الانتهاء من تشجير ورفع كفاءة ميدان السيدة عائشة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الانتهاء من أعمال تشجير ورفع كفاءة ميدان السيدة عائشة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والمحاور الرئيسية والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة.

وشملت الأعمال تحسين وتجميل المنطقة وزيادة المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للميدان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار جهود أجهزة المحافظة في تطوير الميادين والشوارع ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.



