عشان الانش بوكس.. طريقة عمل بيتزا العيش البلدي

بيتزا العيش البلدي من الوصفات التي يمكنك تطبيقها و تقديمها لأطفالك في اللانش بوكس بالمدرسة.



قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا العيش البلدي، فيما يلي…



مقادير بيتزا العيش البلدي

● 4 رغيف عيش بلدى طري

● برطمان صلصة بيتزا

● 2 كوب جبن موتزاريلا

● فلفل أخضر شرائح طويلة

● 2 بصلة حمراء شرائح طويلة

● زيتون أسود شرائح

● شرائح طماطم رفيعة

● 150 جرام جمبري صغير

● 100 جرام سجق

● زعتر مجفف

● ريحان طازج



طريقة تحضير بيتزا العيش البلدي

على صاج فرن يقطع الخبز وتوضع على الوجه صلصة بيتزا مع الحشوات حسب الرغبة.

ثم يوضع في الفرن حتى تمام الطهي.

ثم تقدم البيتزا.