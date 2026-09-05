طريقة عمل مكرونة باللانشون بأسهل الخطوات

قدم الشيف شربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة باللانشون، فهي من الأطباق الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير مكرونة باللانشون

● زيت زيتون

● بصل

● فلفل حار

● لانشون

● طماطم

● مكرونة

● جبن مبشور

● لبن

● كريمة

● ملح وفلفل

● زيت زيتون

طريقة تحضير مكرونة باللانشون

يشوح البصل مع الثوم في الزيت

تضاف قطع اللانشون ويقلبوا جيدا ثم يضاف الفلفل والزعتر والبهارات

يضاف الملح والفلفل والجبن المبشورة

يضاف اللبن والكريمة وتترك حتى تغلي مع الخليط

تضاف المكرونة وتقلب جيدا ثم تقدم.